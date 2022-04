L'obiettivo era quello di sostituire il totem Hakimi con qualcuno che non lo facesse troppo rimpiangere. E invece Denzel Dumfries sta andando oltre le più rosee aspettative, raggiungendo livelli che molto si avvicinano a quelli del marocchino. Come conferma il Corriere dello Sport, dopo in fisiologico periodo di adattamento, l'olandese è esploso e non si è più fermato. Con il gol alla Roma, lo score parla di 5 reti e 4 assist in campionato.

"Lo squillo lo ha dato il match di andata con la Roma. C’erano tanti dubbi attorno all’olandese, che, invece trovò il suo primo gol italiano, quello del 3-0, a conclusione di un primo tempo straordinario - ricorda il quotidiano romano -. Le altre sue “vittime” sono state la Salernitana, il Torino, la Fiorentina e di nuovo la Roma, sabato scorso. In più, si può dire che abbia “espiato” quel rigore concesso alla Juventus, conquistando il penalty decisivo per la vittoria allo Stadium, giusto qualche settimana fa".