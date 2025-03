Il rendimento di Acerbi e De Vrij è altissimo e anche grazie a questo l'Inter è arrivata a marzo dentro tutti gli obiettivi. Ma - come scrive oggi il Corriere dello Sport - sono inevitabili le valutazioni del club sul futuro di entrambi i centrali, anche nell'ottica di un ricambio generazionale inevitabile in quel ruolo. D'altronde, la carta d'identità non mente e dice 37 anni per Acerbi e 33 per De Vrij.

Acerbi, tornato in piena forma, non pare aver perso smalto: anzi, lo stop di mesi è come se gli avesse restituito forza e brillantezza. Durante la sua assenza, De Vrij non l'ha fatto rimpiangere, risultando spesso tra i migliori in campo. "Per tutti e due l'incognita non è certo la tenuta sul campo ma l'età, con la conseguenza di possibili acciacchi che rischiano di limitare le scelte di Inzaghi - sottolinea il quotidiano romano -. Perciò al termine della stagione andrà fatta una scelta su entrambi: la separazione è un'ipotesi aperta, ma l'Inter potrebbe anche andare avanti con i suoi difensori d'esperienza anche l'anno prossimo".

Anche perché sostituire due così non è affatto scontato. In lista ci sono Hien, Bijol, Gila e Beukema.