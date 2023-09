Alexis Sanchez ha saltato l'impegno del Cile contro l'Uruguay, valido per la qualificazioni ai Mondiali 2026. Come spiega il Corriere dello Sport, "lo staff della nazionale cilena sta valutando le condizioni di Sanchez alle prese con accertamenti clinici - non gravi e a conoscenza dell’Inter - sul suo livello di emoglobina, più basso del normale valore di riferimento".

Intanto Francesco Acerbi e Stefano Sensi hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari, con l'ex Lazio in ballottaggio con Stefan de Vrij (favorito) per una maglia da titolare nel derby di sabato prossimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!