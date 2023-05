Intervistato da Rai Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, prende la calcolatrice e spiega quanti punti a suo dire saranno necessari per garantirsi la qualificazione in Champions League: "L'Inter può arrivare a 75 perché è a 63, il Milan può arrivare a 73 perché deve giocare lo sconto diretto contro di noi. È ancora tutto da giocare, la matematica dice che a 74 siamo dentro, dobbiamo fare tre vittorie o due vittorie e due pareggi. La vittoria va messa davanti a tutto, oggi le punte hanno lavorato bene per la squadra".

