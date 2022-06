Romelu Lukaku è pronto a vestire nuovamente la maglia dell'Inter. L'attaccante belga per farlo si ridurrà notevolmente l'ingaggio che sarà di 8,5 milioni di euro netti nella prossima stagione, cifra per la quale l’Inter potrà godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita chiudendo l’affare entro il 30 giugno.

Come si legge su Calcio&Finanza l'Inter, per uno stipendio netto di questa portata, pagherà un lordo di poco più di 11,1 milioni di euro. "A questi si aggiungeranno gli 8 milioni di prestito, per un costo complessivo di poco più di 19,1 milioni di euro nella stagione 2022/23", si legge sul sito specializzato.