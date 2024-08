L’impatto del calciomercato dell'Inter sul bilancio 2024/25 dovrebbe tradursi, secondo le stime di Calcio e Finanza, su un + 8,9 milioni di euro circa. Considerando, invece, il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione ha portato il saldo negativo a circa 8 milioni di euro.

Nel dettaglio, gli acquisti, tra ammortamenti dei calciatori presi a titolo definitivo e stipendi lordi (compresi i calciatori che sono rientrati dai prestiti e che ad ora non hanno trovato altra collocazione), hanno portato i costi a 30,1 milioni di euro (l'operazione Piotr Zielinski è stata quella più onerosa).

Con le cessioni, d'altro canto, il club milanese ha realizzato dagli addii di Oristanio, Agoumé e Zanotti incassi per complessivi 12 milioni e plusvalenze per circa 11,3 milioni di euro. Tra i giocatori in uscita, oltre ai prestiti di Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia e Martin Satriano al Lens, sono stati presi in considerazione anche la conclusione dei contratti di Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez e la conclusione del prestito di Emil Audero Per un impatto positivo per circa 39 milioni di euro sul bilancio 2024/25, nei calcoli di Calcio e Finanza.

Qui il link per consultare tutti i numeri

