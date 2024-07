In caso di cessione di Stefan de Vrij, ipotesi di mercato emersa sulla stampa nelle ultime ore, l'Inter registrerebbe una plusvalenza piena. Come evidenziato da Calcio e Finanza, infatti, il valore netto a bilancio del centrale olandese è attualmente pari a 0. Ipotizzando, quindi, un addio per 10-15 milioni di euro, a cui va aggiunto un risparmio di circa 7 milioni di euro di stipendio lordo, l'impatto positivo sui conti 2024/25 si aggirerebbe sui 17-22 milioni di euro.