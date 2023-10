Come riporta Caixin, Suning.com sta ricevendo un'ancora di salvezza di 5 miliardi di yuan (685 milioni di dollari) da Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenuti dallo stato, per aiutare a rilanciare la propria attività. Citic Trust e China Huarong investiranno i fondi in Suning nell'arco di 10 anni per aiutare a rilanciare il colosso di Nanchino.

La tranche iniziale di finanziamento fornirà sollievo ai progetti dei parchi logistici di Suning a Shaoxing, Hangzhou, Nanchino e Chengdu, con l'obiettivo di ristrutturare e rivitalizzare i progetti, ha affermato Citic Trust in una nota. L’investimento aiuterà anche a rinnovare Suning attraverso la ristrutturazione del debito e del capitale.

Ad agosto, Suning ha rivelato che avrebbe ricevuto 1,5 miliardi di yuan da China Huarong attraverso un piano fiduciario gestito da Citic Trust. L'investimento durerà sei anni nel tentativo di allentare la pressione sulle attività logistiche dell'azienda, ha affermato Suning.

Non solo buone notizie per l'azienda fondata da Zhang Jindong: Caixin ha infatti appreso che diversi creditori, tra cui Oaktree Capital Management e Bain Capital, hanno intentato molteplici azioni legali contro Suning.

