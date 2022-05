Lotta scudetto fino all'ultimo respiro quella tra Inter e Milan che dopo le vittorie contro Cagliari e Atalanta si giocheranno il titolo di Campioni d'Italia 2022 in contemporanea domenica prossima alle 18 all'ultima giornata di campionato rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo. Un evento, quello di giocarsi il primo posto della classifica di Serie A all'ultima giornata, che non si verificava da dodici anni, quando a contendersi il Trofeo erano ancora una volta l'Inter, all'epoca di Mourinho, e la Roma di Ranieri. Esattamente come in quell'ormai lontano 2010, anche in questa occasione la Lega Serie A ha deciso di organizzare una 'doppia' festa scudetto su entrambi i campi di gioco delle due milanesi: premiazione in duplice copia - si legge su Calcio e Finanza - al Mapei Stadium e al Meazza per permettere alla vincitrice di poter sollevare immediatamente la Coppa. Secondo il sito specializzato in materia finanziaria, il presidente della Lega, Lorenzo Casini si recherà al Mapei, a seguito della squadra che gode di maggiori probabilità di successo, mentre a seguito dei nerazzurri ci sarà l’amministratore Luigi De Siervo.