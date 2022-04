Dopo la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar, torna il campionato con la sua appassionante volata per lo scudetto. Il big match è quello che si gioca domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium, con la Juventus che riparte da quattro vittorie di fila e dal sogno di rientrare in lotta per il titolo. Dall’altra parte arriva un’Inter che ha vinto una sola delle ultime quattro partite e che, in caso di ulteriore passo falso, potrebbe allontanarsi ancora di più da un primo posto che i nerazzurri hanno occupato per buona parte del campionato. C’è equilibrio nelle quote Snai, ma la squadra di Simone Inzaghi parte leggermente avanti: il '2' si gioca a 2,55, con la vittoria della Juventus a 2,80 e il pareggio più distante, a 3,30.