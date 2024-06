Cosa deve fare Dan Ndoye di fronte all'eventuale proposta dell'Inter? Se lo chiede la redazione di Blue Sport, una delle principali emittenti elvetiche al seguito della Nazionale di Murat Yakin, sottolineando la sorta di dilemma che potrebbe riguardare il giocatore del Bologna. Secondo le voci di mercato che circolano attualmente dietro le quinte, il club nerazzurro sarebbe molto interessato ai servizi del calciatore romando, con la stessa emittente che rilancia affermando di aver avvistato il direttore sportivo dell'Inter nell'hotel ritiro della Nati. Non viene fatto il nome, ma tutti gli indizi portano a Dario Baccin, avvistato anche sugli spalti dello stadio di Colonia per assistere al match contro la Scozia. Secondo Blue Sport, la presenza avvalorerebbe i rumors, a prescindere dal fatto che nella Svizzera gioca il numero uno nerazzurro Yann Sommer e che quindi tutto potrebbe essere riconducibile anche ad un saluto al proprio estremo difensore.

Ciriaco Sforza ieri ha affermato che Ndoye dovrebbe in ogni modo dire sì qualora l'Inter presentasse un'offerta concreta, però si sottolinea anche il rovescio della medaglia: col Bologna, quest'anno Ndoye potrà in ogni caso misurarsi in Champions League e attirare l'attenzione di altri top club, mentre se dovesse passare subito all'Inter la concorrenza interna sarebbe nettamente maggiore, e ci sarebbe il rischio di finire spesso in panchina.

