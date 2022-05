Arrivano indicazioni nuove dalla Svizzera sulle intenzioni del Basilea relativamente a Sebastiano Esposito. Secondo Blick!, infatti, il club elvetico vorrebbe confermare nel proprio organico l'attaccante di proprietà dell'Inter, ma rimane la criticità legata alla clausola per l'acquisto a titolo definitivo fissata la scorsa estate da dieci milioni di euro. La Bebbi, pertanto, intende trattare col club nerazzurro per l'estensione del prestito per un'altra stagione, anche perché la situazione finanziaria dei rossoblu non permette investimenti di grosso calibro. Esposito ha segnato sette gol e messo a referto nove assist in 34 partite ufficiali in questa stagione.