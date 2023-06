Sono tre i club che seguono con forte attenzione Dodi Lukebakio, attaccante dell'Hertha Berlino e della Nazionale belga: secondo il quotidiano Bild, nel lotto c'è anche l'Inter, che deve guardarsi dagli assalti di Villarreal e Fiorentina. La retrocessione del club in Zweite Bundesliga potrebbe aiutare le pretendenti considerato che le richieste dei berlinesi non sono elevatissime: i dirigenti biancoblu intendono partire da 10 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.