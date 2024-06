Il Bayern Monaco vuole capire il prima possibile la posizione del Fulham in merito a João Palhinha; una necessità dovuta all'opportunità per i dirigenti del club tedesco di potersi concentrare su altri candidati, in primis Hakan Calhanoglu. Lo riferisce la Bild, secondo la quale è da quantificare in 46 milioni di euro è l'offerta massima del Bayern Monaco per il giocatore portoghese.

