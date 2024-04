L'Inter ha fiducia di poter arrivare a mettere le mani su Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano iberico AS, i nerazzurri hanno già allacciato i contatti con l'entourage del giocatore in scadenza di contratto coi Colchoneros, per il quale ad oggi sembra non esserci spazio per il rinnovo, come confermato anche in giornata dal suo agente. L'Inter vuole convincerlo a scegliere Milano con uno sforzo notevole: un contratto di almeno quattro anni con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni netti, più variabili e bonus di trasferimento.

Un'ottima offerta, anche se non l'unica, per Hermoso, che ha ricevuto proposte anche dalla Premier League. La sua esperienza e le sue caratteristiche internazionali sono perfette per il progetto dell'Inter, che è ottimista sulla possibilità di ingaggiarlo. Intanto, il difensore pensa al recupero dopo l'infortunio patito lo scorso 13 marzo nel match proprio contro l'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!