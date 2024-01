"C'era un giocatore che abbiamo provato a prendere per molto tempo e lui è andato in un altro club. Buona fortuna a lui". Queste parole le ha pronunciate l'allenatore dello Sporting Lisbona Ruben Amorim alla vigilia della gara contro il Tondela. Ma chi è questo giocatore per il quale i Leoes sono stati beffati? Il quotidiano portoghese A Bola dà con sicurezza la risposta: si tratta di Tajon Buchanan, che l'Inter è stata quindi abile a sottrarre alla concorrenza del club biancoverde. Lo Sporting aveva messo gli occhi sul canadese già qualche anno fa, prima che dai New England Revolution passasse al Club Bruges; ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca davanti all'offensiva dei nerazzurri che venerdì scorso hanno ufficializzato il suo arrivo.

