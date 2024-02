Doppia tappa in terra fiorentina quest'oggi per Samir Handanovic. L'ex capitano dell'Inter, oggi collaboratore del club milanese, in mattina è passato dal Viola Park per assistere alla vittoria rotonda per 5-0 della squadra Primavera di casa contro il Bologna, mentre questa sera - come riferito da DAZN - è in tribuna al Franchi per il posticipo di Serie A Fiorentina-Lazio.

