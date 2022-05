Samir Handanovic analizza a fine stagione cosa non è andato nella lotta per lo scudetto, persa per soli due punti. "Purtroppo abbiamo avuto un momento di difficoltà nel mese in cui c'era la Champions - dice ai microfoni di Rai Sport - Hanno pesato a livello fisico ed emotivo. Succede a tutte le squadre. Il campionato era lungo, abbiamo vinto comunque due trofei ed è una stagione positiva. Resta il rammarico per il campionato".