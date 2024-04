Quattrocentocinquantacinque presenze quelle per le quali ieri sera è stato premiato Samir Handanovic in occasione di Inter-Cagliari. L'ex capitano dell'Inter, fresco di addio al calcio giocato e alla sua Beneamata, subito dopo essere stato premiato si è fermato ai microfoni di Inter TV per esprimere le sue emozioni: "Per me è un giorno speciale, sono riconoscente al Club e ai tifosi per tutti questi anni passati insieme, non sono sempre stati facili. Oggi sono un po' commosso e non è una cosa che mi succede spesso, è una bella giornata" ha detto l'ex portiere.

È sempre un’emozione entrare in questo stadio con questi colori?

"Un po’ sono commosso, ripeto, e non succede spesso. San Siro è una roba devastante per tutti quelli che giocano a calcio. Per me rimane sempre il miglior stadio con i migliori tifosi. Giocare qui per me è stato un sogno che si è avverato".

