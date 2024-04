"Sempre grazie". Come al solito telegrafico, Samir Handanovic ha descritto con sole due parole le tante emozioni provate a San Siro domenica sera, prima di Inter-Cagliari, quando tutto lo stadio gli ha dedicato applausi e cori mentre veniva premiato dal vice presidente Javier Zanetti per le 455 presenze in nerazzurro.

