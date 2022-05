Al fianco di Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa pre-finale di Coppa Italia Frecciarossa, c'è anche il capitano dell'Inter Samir Handanovic come da prassi. Ecco a seguire le parole del portiere sloveno in risposta alle domande dei giornalisti presenti sul posto.

Cosa significa per voi giocare questa finale? Cosa farà la differenza?

“Per noi è motivo d’orgoglio, volevamo andare in finale dopo tanti anni e ci siamo riusciti. Poi di partite con la Juve ne abbiamo giocate tre quest’anno e sono state combattute: servirà attenzione e concentrazione. I dettagli decideranno la partita”.

C’è un aggettivo da usare per la partita di domani?

“Dobbiamo essere più bravi di loro in tutto. Non basta una cosa, come abbiamo visto nelle altre tre partite che sono state equilibrate. A Torino hanno fatto meglio loro, in casa e in Supercoppa noi. Mi aspetto una partita combattuta ed equilibrata”.

Come vuoi vedere la squadra domani?

“Voglio vedere la squadra come sempre: dobbiamo giocare a calcio e mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Come ti alleni, giochi: questo è il succo della nostra stagione e di come vedo io il calcio”.