Samir Handanovic arriva ai microfoni di DAZN chiarendo in primo luogo chi è il rigorista dell'Inter: "Hakan Calhanoglu? Sì". Poi commenta il successo sulla Juventus: "Ha un grande valore, per la partita in sé e per il momento. E per come l'abbiamo ottenuta: magari non giocando bene ma vincendo con carattere. Ci piace, dobbiamo creare entusiasmo su questo successo. L'avversario era la Juve, Juve-Inter non è una partita come le altre e noi lo sappiamo. I punti sono tre ma la vittoria ci dà entusiasmo e fiducia e di cose ne abbiamo bisogno. Torniamo a giocare ogni cinque giorni e questo è importante, si è parlato tanto di noi ma hanno giocato sempre gli stessi. Poi si sa che quando perdi in Champions League è devastante anche sul piano psicologico. Erano importanti questi tre punti".

Handanovic torna sull'episodio della traversa con una certezza: "Era fallo di Giorgio Chiellini, il portiere negli ultimi cinque metri non si può toccare. Lui lo sa e mi ha chiesto scusa. Il gol sarebbe stato anche annullato".