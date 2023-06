La Nations League vinta dalla Spagna, gli acquisti del futuro, ma anche un messaggio per il suo ex giocatore Xavi Hernandez. Grande protagonista del 'Legends Trophy' di golf organizzato dalla Puma, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, invita tutti ad avere pazienza con l'attuale tecnico del Barcellona sottolineando come a volte tempo e fortuna incidano sui successi di una squadra. Con un esempio freschissimo: "Xavi lo sa meglio di me. Quando vinci il campionato significa che sei stata la squadra migliore. Hanno giocato la fase a gironi di Champions League con una mezza difesa decimata e ora è il loro punto di forza. Ma io stesso sono campione d'Europa perché un attaccante a tre metri di distanza ha mancato clamorosamente un facile colpo di testa. Ci abbiamo messo otto anni per vincere la Champions League, dacci un po' di tempo". Il riferimento evidente è all'occasione divorata da Romelu Lukaku nei minuti conclusivi della finale di Istanbul contro l'Inter.

