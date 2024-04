Il Manchester City si prepara al secondo scontro di lusso contro il Real Madrid, ma Pep Guardiola non vuole pensare al possibile nuovo Triplete dopo quello arrivato nella passata stagione anche grazie alla finale di Champions League vinta contro l'Inter: "Siamo lontanissimi da quell’obiettivo, lontanissimi - le parole del tecnico dei Citizens in conferenza stampa -. Lo scorso anno ho cominciato a pensarci solo quando abbiamo vinto la finale di FA Cup contro il Manchester United".

"Quest’anno non è diverso: giochiamo il ritorno dei quarti col Real Madrid e voglio pensare solo a quello - prosegue Guardiola -. In Premier ora siamo primi, ma due settimane fa un computer, che non ho ancora capito se gioca terzino destro o sinistro, non ci dava chance. Io non pensavo di essere fuori dai giochi quando ero dietro e non penso di aver vinto adesso. Ma penso al Real Madrid, al fatto che questa squadra è in lizza per arrivare in semifinale per il quarto anno di fila e quello è il nostro obiettivo, quello a cui vogliamo pensare".

