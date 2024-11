È sempre più alle porte il Gran Galà del Calcio 2024 in programma per il prossimo 18 novembre che si terrà a Villa Egidio di Borgo Grappa di Latina, riconoscimento per il quale sono presenti anche due interisti. Tra i campioni e le personalità di spicco del mondo del calcio che si sono contraddistinti nella stagione 2023/24 compaiono i nomi di Federico Dimarco e Simone Inzaghi.

All'allenatore nerazzurro e Gian Piero Gasperini andrà il premio di miglior allenatore. Raffaele Palladino sarà premiato come miglior giovane tecnico. Riccardo Calafiori come miglior giocatore dell'anno. Gianluca Scamacca come miglior attaccante. Il gol di Dimarco in Inter-Frosinone e quello di Michael Folorunsho in Verona-Juventus saranno i gol più belli della stagione.

