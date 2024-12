Piotr Zielinski non si è ancora imposto come primissima scelta nelle rotazioni dell'Inter di Simone Inzaghi per via dei particolari meccanismi di gioco che deve ancora assimilare. Ad affermarlo è Kamil Grabara, portiere polacco del Wolfsburg: "Tutti i club pensano di poter copiare quello che fa l'Inter, che gioca in maniera diversa - le sue parole a Foot Truck -. Ci sono alcuni automatismi per i quali un giocatore appena arrivato non può diventare subito titolare, soprattutto in una posizione chiave. Ci sono così tanti automatismi strani lì... Generalmente fanno la maggior parte delle cose in modo diverso rispetto a tutti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!