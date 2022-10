Robin Gosens che applaude la squadra dalla panchina è sintomatico di un gruppo davvero compatto? A rispondere è proprio il diretto interessato che prima dell'eurogara di domani contro il Bayern Monaco interviene anche ai microfoni di Mediaset: "Sicuramente sì, ma è anche il mio carattere. Anche se sono fuori, sono il primo tifoso della squadra quindi queste sono cose che mi vengono naturali ma è sì, è anche il segnale del fatto che siamo una squadra compatta e lo dimostriamo, dentro e fuori dal campo".



Che soddisfazione c’è ad arrivare in questo stadio già qualificati?

"È una soddisfazione per me enorme perché proprio lì ho fatto il gol all’Europeo contro il Portogallo che per me è stato un gol molto bello che ha cambiato anche un po’ la mia carriera in Germania. Per me è una grande emozione giocare qui contro il Bayern Monaco, una delle più forti del mondo. Domani sarà una bella sfida tra due squadre in forma".