Giornata di visite particolari nella sede dell'Inter: Sky Sport riferisce che in mattinata si sono recati nel quartier generale di Viale della Liberazione Michael Yormark e Alan Redmond, presidente e head of football di Roc Nation Sports, la società che gestisce i diritti d'immagine di Romelu Lukaku. Ulteriore testimonianza di come la volontà del belga sia quella di far procedere i suoi destini di pari passo con quelli del club nerazzurro.