In questo momentoi l'Inter non ha particolari esigenze sul mercato, anche perché a parte qualche acciacco in difesa risolvibile Simone Inzaghi non dovrà rinunciare a lungo ad alcun giocatore della sua rosa. Per questo la dirigenza nerazzurra può concentrarsi sul futuro, lavorando a trattative per la squadra della prossima stagione. Gli addii quasi certi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa richiedono un investimento in attacco e con Jonathan David ormai sfumato per i costi eccessivi e le aspirazioni del canadese di essere una prima scelta, il club nerazzurro ha virato su Santiago Castro, punta 20enne del Bologna che ricorda molto il primo Lautaro Martinez, al punto da essere soprannominato el Torito.

Si tratta, evidenzia Libero, di un'operazione da circa 30 milioni di euro ma lo spazio a bilancio liberato dai fine contratto creerebbe spazio sufficiente per affondare il colpo.

