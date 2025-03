Givairo Read, esterno destro del Feyenoord elemento emergente della formazione di Robin van Persie, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Denzel Dumfries, titolare del ruolo nell'Inter e nella Nazionale olandese. Al punto che, a margine del doppio confronto di Champions League tra le due squadre, Read ha ottenuto la maglia nerazzurra numero 2 e qualche giorno dopo, al termine della gara contro il Twente, ha dichiarato ai microfoni di RTV Rijnmond: "Dumfries è un giocatore che ammiro molto. Siamo giocatori dello stesso tipo, in più lui gioca anche per la nazionale olandese. È facile guardarlo, perché è proprio di fronte a me. Probabilmente posso prendergli la capacità di spingere in avanti. Riesce sempre a mettersi in evidenza con gol e assist. A volte guardo le partite e poi lo vedo fare cose che posso vedere fare a me stesso. Ha molta efficienza davanti alla porta".

Oltretutto, il giovane esterno sta crescendo decisamente bene: l'agenzia di statistiche sportive Opta ha rilevato che a 18 anni e 287 giorni, Givairo Read è il giocatore più giovane ad aver fornito tre assist in una partita di Eredivisie in questo secolo.

