Sono ben 13 i giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 31esima giornata di Serie A, conclusasi ieri con il pareggio a reti bianche tra Milan e Bologna. Si tratta di De Sciglio (anche una multa di 5mila euro), Grassi (ammenda di 2mila euro), Fazio, Luperto, Bonazzoli, De Roon, Frattesi, Lautaro Martinez, Morata, Pellegrini, Morata, Torreira, Anguissa. In chiave Inter, oltre all'assenza del Toro nel prossimo match col Verona, da segnalare l'ingresso tra i diffidati di Ivan Perisic, l'ottava sanzione per Hakan Calhanoglu e la terza per Milan Skriniar.