È Aarón Martín del Genoa l'unico giocatore squalificato dal Giudice sportivo per la sesta giornata di Serie A. I club multati sono invece Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Udinese, Lecce, Milan, Salernitana ed Empoli, ultimo avversario dell'Inter, che incassa un'ammenda di 5mila euro "per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC". In ottica nerazzurra, invece, sono da segnalare la prima sanzione per Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, ammoniti nel match del Castellani.

