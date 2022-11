Stop di due turni, inoltre, per il tecnico della Roma José Mourinho, che quindi non potrà sedersi in panchina nei match contro Bologna e Milan. Il portoghese, si legge nel referto, ha "contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo".

Da segnalare, in chiave Inter, la multa di 12mila euro comminata alla società per un "coro insultante intonato ripetutamente' dai suoi sostenitori al 46esimo del primo tempo nei confronti di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, e per avere inoltre al termine della gara 'lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori". Il club bergamasco, invece, è stato sanzionato con 8mila euro di ammenda 'per avere suoi sostenitori, al 19° ed al 43° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al 17° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semivuoto ed, al 32° del secondo tempo, nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semivuoti'.