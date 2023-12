Anche Gianfelice Facchetti è in totale estasi per questa Inter. Intervenuto nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, il figlio di Giacinto non nasconde la propria ammirazione per la creatura di Simone Inzaghi: "Da 45 anni vado a vedere l'Inter, questa è una delle più belle che ho visto, non la migliore. Direi quella di Giovanni Trapattoni e quella di José Mourinho nella parte finale della stagione. Quella di Simone rimanda ad un senso di compattezza e collettivo che è raro. Martedì contro la Real Sociedad vorrà vincere non solo per il primo posto nel girone, ma anche per confermare questa dimensione europea che ha assunto l'anno scorso".

