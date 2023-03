Intervenendo ai microifoni di Sportitalia , Emanuele Giaccherini , ex calciatore anche della Nazionale, ha parlato del futuro di Antonio Conte sotto la cui gestione ha partecipato agli Europei del 2016: "Penso che cerchi serenità, ha bisogno un attimo di staccare. Ha avuto problemi anche di salute. Spende tanto a livello fisico e mentale, vive la partita. Ha bisogno di tanta energia, infatti spreme i giocatori. L'ultima volta l'ho visto a Londra ad agosto, ero lì per le vacanze e sembrava già stanco.

Deve avere il massimo dell'energia per ricominciare e dare tutto sé stesso. Un ritorno all'Inter? Penso che i nerazzurri e la Juventus siano le due possibilità più concrete, probabilmente. Non solo guadagna tanto, ma ha bisogno di vincere. La Roma non è che sia un gradino sotto, ma lì dovrebbe ripartire quasi da zero. Lui vuole sapere di poter trionfare e sicuramente Inter e Juve hanno le rose più pronte per vincere".