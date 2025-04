Nessun allarme per Federico Dimarco, pizzicato ieri in panchina con una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra dopo la sostituzione nel match contro il Cagliari. A rassicurare sulle condizioni è lo stesso laterale dell'Inter che, rispondendo con un commento su Instagram nel post della pagina Spazio Inter scrive "Sto bene". Poche ma importanti parole che fanno piacere anche ad Alessandro Bastoni, che replica a sua volta con la classica ironia e il commento "Ah ok grazie", scatenando le risate di alcuni tifosi.

Federico Dimarco reassured #Inter fans that he’s okay over on @SpazioInter’s Instagram post after being subbed off with discomfort yesterday..



Alessandro Bastoni was happy to find out the positive news. 🇮🇹❤️ pic.twitter.com/z51zpeAo4w