Gustavo Ghezzi, intermediario per l'Italia dell'attaccante del Bologna Santiago Castro, parlando ai microfoni di Stile TV stuzzica il Napoli con il nome dell'argentino che piace molto anche all'Inter: "Non so se il Napoli sia stato o sia interessato al ragazzo. Castro è giovanissimo, è stato convocato dalla Nazionale argentina per cui è normale che squadre importanti siano interessate a lui. Non ha giocato ancora con la Nazionale perché in allenamento si è fatto male, ma essere convocato è motivo di orgoglio. Per noi argentini giocatori come Diego Maradona, Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuain sono idoli. Non so perché Santiago abbia pubblicato una storia con alle spalle un quadretto di Maradona, ma diciamo che Napoli è una seconda squadra per noi argentini".

Ghezzi presenta tecnicamente il giocatore: "Il calcio è cambiato, adesso si cercano attaccanti con caratteristiche specifiche - ha proseguito -. Serve che sappiano fare la fase difensiva e Castro è uno che fa gol, ma si sacrifica anche tanto. Mette a disposizione della squadra un lavoro importante, tiene palla, rincorre, lotta, per cui è un attaccante moderno. Una coppia d’attacco Castro-Lukaku? I grandi giocatori si trovano sempre a giocare insieme. Quando hai grandi giocatori non hai problemi perché l’intesa la trovi. Perché con Thiago Motta non giocava mai? È arrivato a Bologna nel mercato di gennaio, ma arrivava da un torneo sudamericano e in cui i calciatori non si allenano molto. O meglio, si allenano molto con la palla, poco col fisico. È arrivato a gennaio non al top e per questo non ha giocato. Inoltre il Bologna stava andando forte...".