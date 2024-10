Mario Balotelli deve attendere. Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato dell'impatto del nuovo arrivato con la realtà rossoblu: "Balotelli è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici".

L'ex Inter, comunque, non sarà della partita contro i gigliati: "Domani non sarà convocato. Il mio pensiero sarà fra una settimana, lunedì sera a Parma. Pensiamo giorno dopo giorno, è un ragazzo che va tutelato in tutto e per tutto. So quello che lui può darci, come detto anche nelle precedenti conferenze, non può risolvere da solo i problemi. La priorità è stata, è e sarà sempre la squadra".

