Un bluff? Questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere stato quello del Barcellona per quanto riguarda il presunto interesse dei catalani per Timo Werner. Un modo per mettere pressione all'Inter nella trattativa per Lautaro, dato che i nerazzurri avrebbero individuato proprio nel tedesco l'eventuale sostituto del Toro. Un bluff che, in ogni caso, non avrebbe raggiunto il proprio obiettivo, visto che l'ultimatum dei blaugrana in relazione a una risposta dell'Inter è scaduto senza esito.

Secondo quanto riferisce la rosea, Marotta tiene duro: no alla prima offerta per Lautaro da 80 milioni, ma almeno 90 milioni cash più uno tra Semedo e Junior Firpo. Non un euro di meno. La rosea spiega che entrambi i club hanno la volontà di chiudere la vicenda al più presto, in un senso o nell'altro: "Per il Barça è importante chiudere presto il suo acquisto “mediatico”, accontentare Messi e poi avere il tempo per provare a far tornare i conti con cessioni anche pesanti, l’Inter sa che per trovare un sostituto all’altezza del Toro, e magari reinvestire parte dell’incassato in altri reparti, bisogna muoversi presto per bruciare la concorrenza, specie su Werner", si legge. E Lautaro? Lui è il più sereno di tutti.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - GIORGIOS VAGIANNIDIS, UN 18ENNE GIOIELLO PER I NERAZZURRI