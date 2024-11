Gian Piero Gasperini ha una sua teoria sulla gestione delle energie della rosa tra i vari impegni ravvicinati in calendario dell'Atalanta, teoria che ha spiegato a Sky Sport parlando alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys: "Turnover scientifico come Inzaghi? In generale chi sta meglio deve giocare, non ho alcun motivo per farli riposare - le sue parole a Sky Sport -. Quando uno sta bene, gioca. Poi se lo vedi affaticato, lo togli. Io ragiono così. Tutte le gare sono molto difficili, va in campo sempre la miglior formazione. Ci sono anche i cinque cambi che sono importanti. Già questi permettono di fare delle rotazioni importanti anche durante le gare".

Focalizzando sulla sfida di domani con gli svizzeri, Gasp cita la gara vinta non senza difficoltà dall'Inter sul sintetico di Berna: "Abbiamo visto quella partita, se hanno messo in difficoltà loro bisogna stare attenti perché è sempre una partita di Champions".

