Gian Piero Gasperini non vuole spegnere gli entusiasmi del popolo atalantino che, al termine della gara vinta con l'Udinese, ha cantato 'vinceremo il tricolor', ma al tempo stesso ha invitato l'ambiente a rimanere con i piedi per terra: "La gente deve sempre sognare, non bisogna mai togliergli il sogno perché vive di questo - la premessa del tecnico dei bergamaschi a DAZN -. La gente è molto matura, lo sa benissimo, è bello che cantino in questo modo. Poi c'è la realtà del campionato, ora non serve a niente parlare di scudetto: è un discorso inutile. Noi pensiamo a giocare ogni partita. Se la classifica fosse così a otto giornate dalla fine, se ne potrebbe parlare".

A proposito dello scontro al vertice tra Inter e Napoli, che stasera decreterà la capolista dopo 12 giornate, Gasp ha aggiunto: "Guarderò la partita a casa, magari con qualche amico. Tanto la classifica rimane quella, non abbiamo alcuna ossessione. Noi abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato. Mi auguro di vedere una bella partita perché si affrontano due squadre molto forti, sono le prime due del campionato. E' una gara tutta da gustarsi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!