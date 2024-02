Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, è protagonista dell'intervista di oggi con Radio Tv Serie A. Tanti temi, tra cui quello sui migliori dirigenti in Serie A. "Escluso Adriano Galliani, che reputo ancora il migliore, oggi forse Giuseppe Marotta può fregiarsi di questo titolo. Il club che lavora meglio? Di conseguenza l’Inter, a oggi è più avanti rispetto ad altri. Forse il fatto di non aver affrontato seri problemi nella gestione aziendale negli ultimi anni ha dato un vantaggio competitivo all’Inter".

Nel corso dell'intervista si parla anche dei tanti giocatori conosciuti durante l'esperienza al Milan. "Ronaldo il Fenomeno l’ho vissuto da avversario, sia all’Inter sia al Real Madrid. Quando venne al Milan ho letto che Capello definì la trattativa: “una cosa buona per il Real Madrid, ma non per il Milan”. Ancelotti, invece, ricordo che in quel periodo diceva: “Da quando è arrivato lui, fare la formazione è facilissimo: Ronaldo e poi altri 10”. Il Fenomeno non si preoccupava delle altre squadre, era straordinario. Giocavamo contro il Siena e Galliani gli chiese: “Domani giochiamo a Siena, tu sai chi sono i loro difensori, vero?”, lui rispose, riflettendoci: “No, ma loro sanno chi sono io” e il giorno dopo fece due gol. Un personaggio straordinario".