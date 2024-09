Sono bastati pochi minuti ad Hakan Calhanoglu per dare un nuovo volto alla Turchia nel match pareggiato in Galles, giocando per mezzora in inferiorità numerica. A margine dello 0-0 di Cardiff, parlando in conferenza stampa, il ct Vincenzo Montella ha tessuto le lodi del capitano della squadra, entrato al 64': "Hakan è entrato in partita nel secondo tempo e ha fatto la differenza, ma questo succede ovunque giochi. Ecco perché è candidato al Pallone d'Oro. Nel calcio vuoi sempre vincere, ma quando non puoi farlo, è molto importante non perdere".

