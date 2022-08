La carriera calcistica di Alexis Sanchez, dopo la risoluzione consensuale del contratto con l'Inter, è di fronte a un bivio: Marsiglia o Galatasaray? Se i francesi sembravano sul punto di annunciare l'acquisto del cileno, ora sembra debbano dover fare i conti con il club turco, almeno stando a quanto afferma il loro vice presidente Erden Timur: "Alexis Sanchez è uno dei giocatori che vogliamo - ha dichiarato ai media locali -. Dobbiamo avere pazienza per questo trasferimento per il quale è intervenuto in prima persona anche Hakan Çalhanoğlu. Abbiamo parlato con Sanchez un paio di volte".