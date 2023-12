Bel botta e risposta tra Rabiot e Gagliardini, ieri avversari in campo, oggi sui social. Dopo la vittoria dei bianconeri, arrivata in extremis subito dopo il bel gol di Carboni che aveva fatto sognare il Monza stroncandone l'entusiasmo, il centrocampista della Juventus si è sentito in dovere di redarguire pubblicamente l'ex interista, reo di avergli esultato in faccia dopo la rete del momentaneo pari. "Gagliardini, impara sempre a rimanere umile" aveva scritto sui social il francese (LEGGI QUI). Una 'bacchettata' che il giocatore brianzolo non si è lasciato scivolare addosso, replicando per le rime: "Le cose di campio, rimangono in campo, non sui social" si legge nella storia Instagram pubblicata dall'ex numero 5 di Inzaghi che pizzicandolo: "Ciama la mama (chiama la mamma)" con tanto di manina che saluta e un bacino.

