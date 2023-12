Adrien Rabiot attacca Roberto Gagliardini. E lo fa tramite una storia su Instagram, mandando un messaggio all'ex Inter dopo aver incassato da lui l'esultanza in faccia al momento del momentaneo pareggio di Valentin Carboni, poi vanificato dal definitivo 2-1 di Gatti in Monza-Juventus: "Gagliardini, impara sempre a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo", scrive il francese, accompagnando il messaggio con l'emoji di un cervello.