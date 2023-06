Presente anche Beppe Riso a Rimini per la cerimonia d'apertura ufficiale della sessione di calciomercato estiva, il procuratore è stato pizzicato da Sky: "Questa sera sarò a cena con Carnevali e sì, ci sarà anche Marotta". Esordisce così l'agente, tra gli altri, di Davide Frattesi che ridendo conferma l'incontro previsto per questa sera tra Sassuolo e Inter per il centrocampista neroverde.

Brozovic incide?

"Credo debbano sistemare altre cose per il momento".

Gagliardini va a Monza?

"Non abbiamo ancora l’accordo. Non abbiamo ancora parlato di cifre, vedrò il Monza adesso".

