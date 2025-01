Il Panini Player of the Match di Lecce-Inter è Davide Frattesi, autore del gol dell’1-0 e in generale protagonista di un’ottima prova, confortante per lui. A fine partita, dopo aver ricevuto la statuetta, Frattesi arriva ai microfoni di Sky Sport rispondendo a una domanda legata a quello che sarà il suo destino:

Cosa succederà in futuro? E cosa dici ai tifosi?

“Che sono felicissimo di rimanere qui. A partire dal gruppo a tutto lo staff, sono tutti una famiglia e cerco di ripagarli come posso. A volte le cose vanno bene a volte meno ma io sono felice qui”.

