Grande protagonista della serata, Davide Frattesi commenta l’esito di questo match dal prato del Benito Stirpe nell’intervista a caldo rilasciata ai microfoni di DAZN: “La partita col Sassuolo è stata forse condizionata dai festeggiamenti, penso ci potesse stare. L’importante era non fare brutte figure, questa era la risposta giusta da dare”.

Quinta partita da titolare ma sei il miglior centrocampista per media minuti/gol, che riflessioni fai?

“La prima è quella che devi lavorare bene. Devi essere sempre professionale e andare a duemila all’ora, e si vede in campo. Più giochi più prendi condizione, ma l’importante è dare il massimo in allenamento”.

Come immagini il secondo anno all’Inter?

“Intanto spero di replicare quello che abbiamo fatto quest’anno come gruppo, poi quello che succederà deciderà il mister e andrà bene così”.

Sta per arrivare un’altra festa.

“Non sarà come il giro in bus ma è sempre festa, a San Siro è sempre un’emozione grande. È come se fosse una festa costante”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!