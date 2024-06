Come da copione, Marcus Thuram guiderà l'attacco della Francia nell'amichevole in programma stasera contro il Lussemburgo, la prima delle due in preparazione verso Euro 2024 (domenica 9 giugno il test con il Canada). Il ct Didier Deschamps ha scelto l'interista come numero nove al posto di Olivier Giroud; ai suoi lati ci saranno il neo madridista Kylian Mbappé e l'ex compagno del PSG Kolo Muani. Panchina per l'altro nerazzurro Benjamin Pavard.

UFFICIALE FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez; Fofana, Kanté, Griezmann; Kolo Muani, Thuram, Mbappé.

